Utrechters ontevreden over aantal nachtclubs, gemeente wil groter aanbod

Nachtcultuur in Utrecht

Utrecht kent op dit moment acht clubs en muziekpodia met een clubprogrammering. BASIS, Club Maggy en Club Poema zijn de enige clubs op een vaste locatie die uitsluitend nachtprogrammering hebben. Van deze clubs heeft BASIS als enige eigen nachtprogramma, Club Maggy en Club Poema programmeren concepten met programma.

Club WAS in het Werkspoorgebied is één à twee keer per maand open. Van de poppodia hebben EKKO, De Helling en TivoliVredenburg een uitgebreide nachtprogrammering. Bassment op de Voorstraat is een discotheek zonder eigen programma, die gehuurd kan worden voor openbare en besloten feesten.

Er zijn ook gelegenheden in de stad die af en toe nachtprogrammering hebben, zoals cultureel centrum ACU, oefenstudio en poppodium dB’s, cultureel café Klein Berlijn en stadsstrand SOIA. Dansbars Stathe en Back & Fourth zijn open vanaf vroeg in de avond en bieden daarna dansprogramma's in de nacht. Feestcafés zoals De Vrienden, de Jansbar en café Otje richten zich voornamelijk op studenten, net als studentendiscotheek Woolloomooloo. Ook zijn er met enige regelmaat feesten op pop-up locaties.