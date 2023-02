Vakbonden kondigen nieuwe reeks stakingen aan in streekvervoer, deze week op woensdag en vrijdag

De bonden zijn van plan om de stakingen ook na aanstaande week door te zetten als ze er niet uitkomen met de werkgeversorganisatie. Het plan is om elke week meerdere dagen per week het werk neer te leggen. FNV laat weten die data pas later bekend te maken. Op die manier wil de bond voorkomen dat de werkgevers de staking proberen te beïnvloeden door personeel anders in te zetten.