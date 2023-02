Woerdens stadsmuseum kampt met ruimtetekort voor opslag: 'Het probleem is behoorlijk nijpend'

Hoewel het museum selectief is in welke objecten ze aannemen en welke niet, raakt het depot nu toch wel echt vol. "Het probleem is behoorlijk nijpend". De oplossing is meer ruimte. Het probleem: geld. "Voor een tijdelijke tentoonstelling kunnen we subsidies aanvragen. Dat doen we ook actief, maar dat kan niet voor een depot dat een permanent karakter heeft." Met de entreeprijs alleen kan een nieuw depot ook niet bekostigd worden, zegt Van Veldhuizen. "Dat zijn kleine druppeltjes op een gloeiende plaat. Wel heel welkome druppeltjes overigens."