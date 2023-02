Verdachten doodsbedreigingen schrijver Pim Lammers in beeld bij politie, binnenkort verhoren

Utrecht - Er zijn verschillende verdachten in beeld in het onderzoek naar smaad, belediging en bedreiging van schrijver Pim Lammers. Dat laat de politie Midden-Nederland vanochtend weten. De politie hoopt de verdachten binnenkort te verhoren om "een duidelijk signaal af te geven", zegt een woordvoerder. "We nemen deze zaak heel serieus. Het vrije woord is een groot goed."