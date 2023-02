Onrust in Utrechtse Dichterswijk om hoogbouw tussen bestaande woningen

Fractievoorzitter Rick van der Zweth van de PvdA, was één van de raadsleden die zich liet rondleiden. Hij is al jaren een warm pleitbezorger van meer sociale woningbouw in de stad. Het brengt hem in een lastig parket, hij kan moeilijk tegen deze ontwikkeling stemmen. Aan de andere kant snapt hij de bezwaren. Volgens Van der Zweth is bouw op die plek onontkoombaar. Als er binnen het bestemmingsplan gebouwd gaat worden, en dus geen toren van 37 meter, dan moeten de andere gebouwen op deze plek net iets hoger worden, en daar zijn de omwonenden dan ook weer niet mee geholpen, betoogt hij.