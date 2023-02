Domtoren luidt vrijdag klokken voor Oekraïne: 'Willen laten horen dat wij aan hen denken'

Naast de religieuze functie hebben de klokken van oudsher ook de functie van berichtgever, laten zien dat er iets aan de hand is, vertelt De Jong. "Bijvoorbeeld dat de stadspoorten dichtgaan, dat het lunchtijd is of - zoals een aantal eeuwen geleden gebeurde - dat de zilvervloot overwonnen was." Daarnaast heeft de klok ook een verbindende functie. "Iedereen hoort hem en het creëert een samengevoel. Zeker bij grote gebeurtenissen." In de coronaperiode was de klok ook meermaals te horen.