Steeds meer dode kokmeeuwen met vogelgriep in Nederland, ook zorgen voor uitbraak in Utrecht

Van een grote uitbraak lijkt nog geen sprake. Tot nu toe zijn vijf gevallen bekend in heel Nederland en dat klinkt niet meteen alarmerend. Toch is dit aantal het alarmeren waard, zegt Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek. "We kunnen de meeuwen niet allemaal stuk voor stuk testen maar sinds eind januari vinden steeds meer dode meeuwen in verschillende regio's in Nederland en de vogels die we testen blijken de griep te hebben. Wij hebben de indruk dat er veel meer meeuwen zijn die de griep bij zich dragen." Inmiddels worden ook in Utrecht dode kokmeeuwen getest op de vogelgriep. De uitslag van die testen is nog niet bekend.