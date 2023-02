Langer tbs voor man die Sybine Jansons doodde in 1999, kans op herhaling blijft groot

De 61-jarige Martin C. uit Nieuwegein werd in 2001 veroordeeld voor doodslag op Sybine en verkrachting van twee andere slachtoffers. Hij kreeg in hoger beroep een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging. De tbs-maatregel is sindsdien telkens met het maximum van twee jaar verlengd, met name omdat de behandeling niet aansloeg.