Biologieles met Lego Braille Bricks: 'Voel aan de blokjes wat de genetische samenstelling kan worden'

In totaal heeft lego voor twintig verschillende landen Braille Bricks gemaakt. In Nederland zijn er maar twee instellingen, waaronder het Bartiméus in Zeist, die met de blokjes werken. Eric heeft er zelf voor gezorgd dat de blokjes ook bij hem op school kwamen. “Ik ben naar Engeland geweest voor een congres over Braille Bricks en heb daar gevraagd of wij de blokjes ook mochten gebruiken. Lego heeft mij daarna benaderd en toen hebben we een heel plan opgezet om de legosteentjes in Nederland te introduceren. In 2021 hebben we 500 dozen gekregen van Lego."