Geduld Amersfoortse moslims raakt op, mars door stad moet roep om eigen begraafplaats kracht bijzetten

In Nederland zijn weinig begraafplaatsen waar je eeuwig mag blijven liggen. Nu moet worden uitgeweken naar begraafplaatsen in Arnhem, Almere of Zuidlaren. Sinds kort is er ook een plek in Utrecht. Ook worden sommigen in het land van herkomst begraven. En dat laatste is lastig, omdat nieuwe generaties moslims graag in de regio waar ze zijn opgegroeid begraven willen worden. Daarom wil het SvAM een begraafplaats in Amersfoort.