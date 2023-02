Kaal Vredenburg snel groener: fladderiepen, een linde en herstelmaatregelen

Doordat het plein is afgedekt met het granieten kunstwerk ‘Markt Mozaïek’ in een betonfundering is de bewatering en voedselvoorziening van de bomen ingrijpend gewijzigd. Terra Nostra, een bureau dat gespecialiseerd is in bomen en bodem, heeft na onderzoek advies uitgebracht over herstelmaatregelen en die neemt de gemeente over.