Blijheid over Utrechtse belofte voor meer nachtclubs: ‘Bruisende stad verdient een paar goede clubs’

En dat nieuwe beleid is behoorlijk welkom, zegt Shaked Franke van Nachtoverleg Utrecht. "We zitten in een spiraal waar we niet uitkomen met het huidige vergunningensysteem en gebrek aan locaties", vertelt hij. "Bestaande nachtclubs kunnen niet groeien en nieuwe ondernemers vinden geen nieuwe locaties. Ik denk dat we in verhouding tot het aantal mensen dat in de nacht graag danst, weinig plekken hebben. Er is daardoor veel druk op het bestaande programma omdat er zoveel vraag naar is."