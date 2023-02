Yad Vashem-onderscheiding voor Veenendaalse families voor het opvangen van Joodse onderduikers

In november 1943 keerde Judith terug naar Amsterdam. Haar dochter bleef achter bij de familie Heij. Een paar maanden later, op 4 januari, werden Johann Bernard en Estella opgepakt, waarschijnlijk zijn zij verraden. Vier maanden later werd ook moeder Judith opgepakt in Amsterdam. Judith en Estella vonden elkaar terug in kamp Westerbork en werden vanuit daar getransporteerd naar Auschwitz op 3 september 1944. Drie dagen later was Estella vermoord. Judith overleefde de oorlog. Twee jaar na de oorlog hertrouwde zij met Levie. Samen kregen zij een zoon genaamd Jopie.