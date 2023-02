Onderzoek naar windpark bij knooppunt Eemnes van tafel geveegd: 'Zonde van de tijd'

Jammer dat Eemnes zo lang wacht, vindt PvdA-fractievoorzitter Marcus van den Brink. Hij hield gisteravond nog een warm pleidooi om nu alvast te onderzoeken of het bij knooppunt Eemnes zou kunnen. "We willen natuurlijk geen megawindmolens in onze mooie polder en in het open landschap", zei hij. "Veel gemeenten in Nederland zetten de hakken in het zand, terwijl je ook moet kijken wat er mogelijk is. We besluiten absoluut niet om daar windmolens neer te zetten, we willen alleen weten of het haalbaar is en of het een bijdrage zou leveren. Wat is er tegen zo'n onderzoek?"