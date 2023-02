Utrechtse zamelt hulpgoederen in voor getroffen huisdieren in aardbevingsgebied: 'Ik heb meer met dieren dan met mensen'

Inmiddels is de inzamelingsactie een groot succes. "Er is echt voor honderden kilo's aan spullen binnengekomen, zowel bij mij als bij Lijn 1. Ik ben er heel blij mee, maar het is hier wel een beetje een rommeltje", vertelt Francis. "Maar het is voor het goede doel." Het is zelfs maar een gedeelte van de opbrengst. "Bij een vriendin in Doetinchem staat ook nog veel, zij komt dat donderdag hierheen brengen. En we hebben ook nog donaties ontvangen die we gebruiken voor het transport die kant op."