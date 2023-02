Stedin ziet vraag naar elektriciteit verdrievoudigen

De groei is volgens de netbeheerder in de gehele provincie Utrecht, in de Rotterdamse haven en op Goeree-Overflakkee niet meer bij te houden. "Consumenten en bedrijven willen met name vanwege hoge prijzen versneld van aardgas af", meldt CEO Koen Bogers in een bericht van de netbeheerder. "Dat is een goede stap voor ons klimaat. Maar met het huidige tempo kan de uitbreiding van het elektriciteitsnet de vraag naar elektrisch vermogen niet bijhouden."