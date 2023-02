Zorgpersoneel gaat staken: ziekenhuizen sluiten deuren voor niet-spoedeisende zorg

De vakbonden willen dat de ruim 200.000 ziekenhuismedewerkers over een looptijd van één jaar 10 procent meer salaris krijgen. Werkgevers boden een tweejarige cao waarbij het salaris in het eerste jaar in twee stappen met 10 procent omhoog gaat en per 1 september 2024 met 3 procent. De vakbonden vinden het bod voor dat tweede jaar te weinig. "De koopkracht blijft met dit bod gedurende deze looptijd en vooral door het percentage in 2024 wederom onder druk staan." De bonden willen verder een hogere reiskostenvergoeding en een tegemoetkoming in de parkeerkosten.