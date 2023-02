Bezorgde ouders bieden petitie aan voor behoud kinderhartchirurgie Utrecht

Goslinga wijst op de lage sterftecijfers van het UMC Utrecht. "Toen Ivo vier dagen oud was onderging hij één van de meest complexe hartoperaties die er zijn. In Utrecht had hij 11 procent op overlijden, in Groningen is dat 24 procent, ruim het dubbele." Later onderging Ivo nog twee hartoperaties. "Hier had hij 2,5 procent kans om te overlijden, in Groningen 6,8 procent. Groningen doet veel minder operaties, dus de expertise is daar minder."