Wacht even met je auto schoonmaken: Saharastof trekt over Nederland

Het Saharastof komt uit het noorden van Afrika. Het stof is zo licht dat het bij een harde wind in de lucht wordt geblazen en wordt meegevoerd. Afhankelijk van de windrichting kan het stof naar de oceaan of juist in de richting van West-Europa of Griekenland trekken. Hoe lichter het stof, hoe hoger het in de lucht terecht kan komen.