Gemeente sluit beschoten beautysalon op Amsterdamsestraatweg in Utrecht

Opvallend is dat er een week na de beschieting op de Amsterdamsestraatweg een verdacht pakketje werd gevonden bij een schoonheidssalon in het Noord-Hollandse Laren. De onderneming is van dezelfde eigenaar, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De politie liet toen weten dat nog niet duidelijk is of er een verband is tussen beide incidenten.