Vluchtelingen vertrekken van opvangschip in Nieuwegein

Een woordvoerder van de gemeente Nieuwegein laat desgevraagd weten dat er "nagenoeg geen incidenten" op het schip en rond het schip zijn geweest. Omwonenden konden naar een speciaal nummer bellen als zij overlast ervoeren; dat nummer is volgens haar tien keer gebeld. "Dan ging het bijvoorbeeld over afval dat er lag of dat er herrie was. Maar dan was het bijvoorbeeld een beveiliger die iets te hard aan het praten was", aldus de woordvoerder.