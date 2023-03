Utrechtse bordspelmaker wil het hiernamaals veroveren

Joost is niet alleen de bedenker van het spel, maar ook de ontwerper. Hij doet alles zelf. Dat deed hij als kind al. Lachend: "In een dag of twee bedacht ik dan met vriendjes een spel." De spellen die Joost maakt zijn echt klassieke bordspellen. "Met z'n allen rond de tafel om samen te spelen. Je vormt als het ware een magische cirkel. Je komt samen, drankje erbij en dan een goed spel. Mijn taak is het om een spel te ontwerpen dat zorgt voor een gezellige avond. Een avond waar mensen plezier aan beleven. Wanneer een spel een goed spel is? Als er over nagepraat wordt. Ja, dan heb je een goed spel te pakken."