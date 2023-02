‘Wij willen niemand meer buiten de grenzen begraven’, toch moeten Amersfoortse moslims langer wachten op eigen begraafplaats

De brief maakt duidelijk hoe urgent het voor de Amersfoortse moslims is om in de stad begraven te worden. Een begraafplaats, waar begraven kan worden volgens de islamitische regels, is voor de moskeeën geen wens, maar broodnodig. "Vooral eeuwige grafrust is voor ons heel belangrijk", benadrukt Elkarti. Die urgentie was niet alleen tijdens, maar ook voor de vergadering erg duidelijk. Ruim vierhonderd moslims liepen een tocht van het Eemplein naar het Stadhuis, om aandacht te vragen voor de kwestie.