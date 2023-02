Het voorkomen van vrouwenmoord: dit zijn de rode vlaggen voor femicide

Regelmatig lezen we over soortgelijk fataal partnergeweld. "We zijn gewend dat er dan wordt gesproken over een dood in de relationele sfeer, maar het is echt geweld gericht op vrouwen", zegt Lian Smits, bestuurder bij hulporganisatie Sterk Huis. "Het gaat namelijk om mannen die totale controle over een vrouw dachten te hebben en dat verliezen. Mannen die niet kunnen snappen dat vrouwen niet doen wat zij willen. Er is de laatste tijd meer aandacht voor omdat we met zijn allen wel begrijpen dat je er meer over kán weten en dat je het kan zien aankomen."