Mariniers uit Doorn trainen Oekraïners op geheime plek: 'De tijdsdruk is enorm, maar ik sta in voor de kwaliteit'

De focus ligt op drills en procedures. "We proberen ze in de tijd die we hebben zoveel mogelijk bij te brengen. Ten eerste: hoe overleef je? We leren ze bijvoorbeeld hoe je de nacht doorbrengt en je eten klaarmaakt. Deze mannen liggen straks in het veld onder een zeiltje of slapen in een put. Daar moet je ze op voorbereiden." De mariniers focussen zoveel mogelijk op het geven van training. "We moeten het zakelijk houden, want hoe persoonlijker het wordt, hoe moeilijker."