OM: 33-jarige Utrechter dwong meisje (15) tot (webcam)seks met anderen en ving daar zelf geld voor

Het slachtoffer zat erg slecht in haar vel en voelde zich eenzaam toen zij in september 2021 contact met E. kreeg. De verdachte gebruikte op internet de naam Silence en zei dat hij 20 jaar oud was. Hij deed zich volgens de officier van justitie heel even voor als "liefdevol luisterend oor", met wie het meisje allerlei intieme details over haar leven deelde. Zij kreeg daardoor gevoelens voor hem. Omdat zij had gezegd ze geld nodig had, kwam hij al snel met het idee om seksueel getinte foto's van haarzelf te verkopen. "Ik heb KK veel klanten, mensen betalen er vet veel geld voor: 50 euro per sessie", chatte hij.