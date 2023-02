Van 'liever niet hier' naar 'viel alles mee': asielschip vertrekt uit Nieuwegein

Hij is een van de bijna honderd asielzoekers die de afgelopen maanden op het schip in Nieuwegein verbleven. "Ik zit in kamer 20", zegt hij als hij even later de verslaggever zijn kamer laat zien, die hij tot een paar dagen terug deelde met een kamergenoot: een slaaphut met gelakt houten meubels en op de vloer hotelrood tapijt. Hij is dankbaar, benadrukt hij steeds.