Prinses Máxima Centrum in open brief: levensbedreigende situaties als kinderhartchirurgie moet sluiten

Utrecht - Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht komt in een open brief op voor het UMC Utrecht. Dat ziekenhuis dreigt in de toekomst geen hartoperaties bij kinderen meer te mogen uitvoeren door een besluit van minister Ernst Kuipers. Daardoor is volgens het Prinses Máxima Centrum de gezondheid van kinderen ernstig in gevaar.