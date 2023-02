Utrecht waarschuwt voor tekorten jeugdhulp: 'Kinderen en gezinnen gaan impact merken'

Dat de gemeente die inschatting niet kon maken heeft meerdere oorzaken. Zo is er nog geen akkoord over de hervormingen in de jeugdhulp. Belangrijkste vraag in die onderhandelingen: wie betaalt er als het budget wordt overschreden? In die onderhandelingen schuiven ook zorgaanbieders, cliëntorganisaties en professionals aan. Volgens de NOS verlopen de gesprekken stroef.