Eigenaar hotel Kedichem wil komst asielzoekers voorkomen via de rechter, mogelijk 58 asielzoekers op straat

Daardoor is haast geboden bij deze zaak. Want: op 1 maart sluit de noodopvang in Lexmond. Dat is met de buurt afgesproken, liet de gemeente eerder al weten. Omdat Vijfheerenlanden de 58 asielzoekers vanaf die datum niet wil laten vallen, zocht de gemeente de afgelopen tijd naar een nieuwe locatie in de regio. Die werd gevonden bij het echtpaar Kruger. Zij runnen het hotel in Kedichem, maar zijn niet de eigenaar. Nu staan die plannen dus op losse schroeven.