'Met verlies van De Speeldoos zou Baarn de magie van het theater verliezen'

"Het is een sterfhuisconstructie", vindt Van der Poel. "Het is helemaal niet doorgerekend. Als De Kroon niet doorgaat wachten we vanaf morgen met welke initiatieven de wethouder komt. En dan leggen we alles langs de meetlat van de exploitatie. Maar ik weet inmiddels hoe de politiek in elkaar steekt. We komen uiteindelijk in een situatie waarin ik steeds weer naar de gemeente moet om te praten over geld. Over een tijdje is iedereen vergeten hoe we hierin zijn beland. En dan ineens ben ik degene die er een zootje van heeft gemaakt."