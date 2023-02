Houten eist uitleg van Eneco over hoge tarieven warmtenet: 'Mensen maken zich zorgen'

Wethouder Paul van Ruitenbeek klom in de pen nadat hij werd benaderd door bezorgde inwoners van zijn gemeente. Want ook het warmtenet valt weliswaar onder het prijsplafond, maar dat neemt de ongerustheid niet weg. "Mensen maken zich zorgen over wat ze moeten betalen als ze boven het prijsplafond uitkomen, of wat er gebeurt als het prijsplafond niet meer van kracht is", zegt de wethouder.