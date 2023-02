Geen enkele ingezamelde trui opgehaald in De Ronde Venen: 'We kiezen nu een meer anonieme locatie'

Dat er behoefte is aan de truien, daar twijfelt de Vinkevener niet over. "Wij weten van hulpverleners dat er in onze gemeente zeker armoede is." Met een warme trui kan de verwarming lager, en zo kan energie bespaard worden. Daar wil Greet een handje bij helpen, dus begon ze de inzamelingactie. "Er zijn steeds meer mensen die in de financiële problemen dreigen te komen door alle oplopende kosten."