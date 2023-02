En wéér staakt het streekvervoer, einde voorlopig nog niet in zicht

Volgens ter Wee is het vooral de werkdruk die omlaag moet. "Het ziekteverzuim is al jaren dusdanig hoog." De chauffeurs willen dat de dienstregeling bijvoorbeeld wordt aangepakt zodat er ook ruimte is voor een pauze. "We zijn nu echt aan het jakkeren. Tijd om te eten is er vaak niet. Soms heb je twintig minuten de tijd, maar dat is eerder toeval dan dat het zo in de dienstregeling is bedacht."