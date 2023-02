Femicide in Amersfoort: 15 jaar cel geëist tegen man die vriendin wurgde, schoonfamilie toont medeleven

De officier van justitie vroeg medewerkers van reclassering wat zij vinden van het opleggen van een gedragsbeïnvloedende maatregel na het uitzitten van celstraf. Dan is er nog jaren een soort stok achter de deur, want als Björn K. de voorwaarden overtreedt, gaat hij weer de gevangenis in. Maar de reclassering is daar geen voorstander van en ziet meer in tbs met voorwaarden in combinatie met een celstraf van maximaal vijf jaar. Dan is op- en afschalen van de behandeling veel beter mogelijk, als het beter of slechter gaat met de verdachte. Het OM vindt vijf jaar te laag voor dit soort fataal huiselijk geweld.