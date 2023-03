Laurens eert zíjn instrument op Piano Dag: 'Ik noem de piano mijn jaloerse minnares'

Ondanks zijn leeftijd is Laurens nog altijd actief. "Still going strong", grapt hij. Naast het componeren van filmmuziek geeft hij ook regelmatig concerten. Deze zomer mag hij op zijn favoriete locatie - Koetshuis an de Vecht in Breukelen - spelen. "Het is een plek waar muziek en natuur een worden, het is er zo mooi", vertelt hij. Zijn liefde voor de Vecht blijkt ook uit het feit dat hij letterlijk langs het water woont.