Kinderen gaan in debat in Woudenberg: 'Vuurwerkverbod? Knallen is gewoon leuk'

De voorzitter vandaag is Nathan, hij is sinds een kleine maand de kinderburgemeester van Woudenberg. Zelfbewust zit hij achter de microfoon en roept de kinderen in de zaal op om stelling te nemen. Zwemlessen moeten weer betaald worden door de gemeente. "Wie is er vóór?" Handen schieten in de lucht. "En wie is er tegen?" Nathan probeert goed te kijken of de voor- of de tegenstanders in de meerderheid zijn en dat is nog niet zo makkelijk.