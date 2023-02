Bevrijdingsfestival Utrecht gaat niet door vanwege financiële risico’s: 'Dit doet pijn'

Om de eventuele tegenvallende inkomsten te dekken was nog 50.000 euro aan reserve nodig. Omdat het festival afhankelijk is van horeca-inkomsten, die sterk afhangen van de weersomstandigheden, is de organisatie sinds afgelopen zomer intensief in gesprek gegaan met partners voor oplossingen. Die zijn dus niet gevonden. Directeur Manja Kerstholt: "Dat we na 29 edities geen Bevrijdingsfestival in Utrecht kunnen organiseren doet pijn. Het festival is een begrip voor velen die hier hun eerste festivalervaring hebben opgedaan."