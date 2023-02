Hondenbaasjes Soest bang na bedreigingen: 'Ik rijd nu elke dag naar een andere plek'

Een bedreiging die in eerste instantie aan de hond is gericht, maar veel impact heeft op de baasjes en de buurt. Buurtbewoners durven namelijk de hond niet meer uit te laten in dat bos. “Ik rijd nu elke dag naar een andere plek, zodat ik zeker weet dat ik deze man niet meer tegenkom”, vertelt één van de slachtoffers. Hij is bij de rechtszaak aanwezig en vraagt ook een schadevergoeding. Een buurtbewoner is het andere slachtoffer. “Veel mensen zijn bang om hem opnieuw tegen te komen. Hij is vaak te vinden in dat bos.”