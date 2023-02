Politiechef Midden-Nederland Martin Sitalsing vertrekt: 'Onderbezet en toch het maximale eruit gehaald'

"De samenwerking met partijen zoals de gemeente is echt verbeterd. Die merken dat ondermijning niet iets is dat we alleen bij de politie kunnen doen, maar dat we dit echt samen moeten doen. Om dit te realiseren hebben we bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd om een beeld te geven van hoe het er nu voorstaat en wat ons ondermijningsbeleid is. Met dat perspectief zochten we de samenwerking op."