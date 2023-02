Begrip en irritatie bij staking streekvervoer: 'Toch wachten op de bus en proppen maar'

Voor wie niet in de bus wilt stappen, is de fiets een alternatief. De OV-fiets is dan ook de eerste optie waar veel reizigers aan denken. Maar een van hen, die goedgemutst de fietsenstalling in loopt, staat even later toch weer in de stationshal. “De fietsen zijn op, ook al geeft de app aan dat ze er nog zijn. Irritant dat het niet werkt. Hoe ik nu op kantoor kom, weet ik niet.”