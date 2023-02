Waarom duurt een besluit over de islamitische begraafplaats in Amersfoort zo lang? En vijf andere vragen

In Nederland is op dit moment een handjevol begraafplaatsen met eeuwige grafrust. De grootte wisselt per stad. De grootste begraafplaats van Nederland, en zelfs West-Europa ligt in Almere, waar plek is voor bijna zeventienduizend moslims. In Almere is plek voor duizend mensen en in Zuidlaren voor ongeveer vijftienhonderd. Omdat er uit heel het land moslims daar begraven willen worden liggen deze begraafplaatsen al voor meer dan de helft vol. Een aantal steden, waaronder Nijmegen, hebben op gemeente begraafplaatsen een eigen veld.