Een jaar oorlog: Martijns transportbedrijf haalde duizenden Oekraïners naar Nederland

Het is begin maart 2022. De oorlog in Oekraïne is twee weken geleden uitgebroken. De telefoon rinkelt in de broekzak van Martijn van der Kroef, directeur van Pouw Vervoer. Het is een kennis, met een nogal dringende vraag. Een busje met acht personen uit Charkov is gestrand in Duitsland. Of Martijns vervoersbedrijf deze gevluchte Oekraïners even kan helpen. Achteraf blijkt dat het beginpunt van de vele ritten richting het oosten van Europa.