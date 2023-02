Duurzame melkveehouderij? Dan gaat de provincie Utrecht je misschien wel belonen

De provincie Utrecht is niet de eerste provincie met een maatregel als deze. In Drenthe zijn de eerste proeven goed verlopen en is deze begin deze maand uitgebreid naar 475 boeren in de provincie. Dat is meer dan de helft van de veeboeren in Drenthe. Boeren daar zijn volgens RTV Drenthe erg positief over het idee om boeren die het goed doen te belonen, in plaats van boeren die het slecht doen te bestraffen. Ook in Noord-Brabant loopt een soortgelijk project: de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.