Ruim 14.000 handtekeningen ingezameld tegen vliegroute over provincie

Of de vliegtuigen straks ook daadwerkelijk over het Leersumse Veld zullen vliegen is niet zeker. De route die de vliegtuigen zullen volgen is namelijk nog niet bekend. Het ligt voor de hand dat de vliegtuigen bij Rhenen en Veenendaal de provincie binnenvliegen richting Schiphol. Maar of ze via het zuiden of over het midden van de provincie zullen vliegen is nog niet besloten, vertelt gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht.