Hoge werkdruk, volle treinen en stakingen: NS presenteert jaarcijfers over 2022

De NS had vorig jaar last van een groot tekort aan personeel. Er stonden enkele duizenden vacatures open op allerlei onderdelen, waarvan een groot deel voor de functies van hoofdconducteur en machinist. De NS kampt met uitstroom door pensionering en uitval door ziektegevallen. De instroom van nieuw personeel bleef achter, net zoals dat het geval is in andere sectoren en bij andere vervoerders. Een trein mag bovendien alleen rijden als er voldoende conducteurs per treinstel staan ingepland. Door het personeelstekort werden dan ook kortere treinen ingezet.