Heet avondje in Nieuwegeinse raad, wethouder van Engelen overleeft motie van wantrouwen

Tom Verhoeve van D66, die het voorstel namens de partijen indiende, liet aan de raad weten dat dit ervoor gezorgd dat zij geen vertrouwen hebben in het functioneren van Van Engelen als wethouder. "Dit is een zware stap en één die we niet licht hebben genomen. De wethouder is ongeschikt als wethouder voor deze stad. Het is voor D66 een tweede gele, en dus een rode kaart."