Twijfels over gemengd wonen op Loenens sportpark: 'Kunnen mijn kinderen daar straks nog veilig fietsen?'

"Er geldt een inkomenseis van 25.475 euro", vertelt de 20-jarige Tijn die samen met zijn moeder de informatiebijeenkomst over het project in Loenen bezoekt." Ik ben ICT-student, werk drie dagen in de week voor mijn opleiding en daarnaast drie dagen in de horeca. Ik moet even uitrekenen of dat lukt,'' zegt hij met een bedenkelijke blik. Hij wil niets liever dan in het dorp te blijven waar hij zijn hele leven al woont.