Flamboyante Baarnse politicus Tinus Snyders overleden: 'Bohémien, geniale gek en mooi, lief mens'

Volgens Hart voor Baarn leidde de chaotische en persoonlijk gedreven bestuursstijl van Snyders tot een onduidelijke koers en talloze misverstanden bij grote projecten. In 2004 diende zijn eigen partij een motie van wantrouwen tegen hem in die door de hele gemeenteraad werd gesteund. Snyders werd na de ruzie in 2006 opnieuw in de raad gekozen met zijn Lijst Tinus Snyders en bleef daarmee 12 jaar lang een eenmansfractie. Ook roerde hij zich in de provinciepolitiek.