Horecaondernemer uit Breukelen hielp Oekraïners aan het werk: 'Rauw vlees vinden ze heel apart'

Op dit moment werken twee Oekraïners in de bediening en vier in de keuken. Lena (30) werkte in Cherson al in de horeca, Leo (17) volgde de koksopleiding in Oekraïne. "Hij is in zijn eentje naar Nederland gevlucht en werkt hier vanaf dag een", vertelt Mike. "Hij kent de taal niet, maar als je een bon met een bestelling achterstevoren kan lezen in een vreemde taal, dan leer je heel snel." Als kers op de taart is medewerkster Olejsa thuisbakker, haar laatste gebak voor ze vluchtte maakte ze in de kleuren geel en blauw.